宜蘭縣冬山鄉鹿安路一間冷凍公司今天上午發生大量氨氣外洩，消防到場先以水霧稀釋濃度，經入內查看確認是儲槽開關閥片脫落，更換閥片後，濃度逐漸降至安全值，幸無人受傷。

宜蘭縣消防局上午10時49分獲報後，立即派遣冬山分隊趕赴現場，環保署北區環境事故專業技術小組宜蘭隊也派員前往支援檢測，消防先在廠外以水霧稀釋濃度，隨後穿著A級化學防護衣入內查看，確認是儲槽開關閥片脫落，造成氨氣外洩。

由於現場並無閥片可供更換，消防先行撤出，並在廠外使用移動式砲塔以水霧防護，待廠商將閥片送至現場，再著防護衣拉水線噴射水霧防護，協助廠商入內更換閥片，直到下午1時許處理完畢，經環保署人員檢測後，現場濃度下降至50ppm（體積濃度百萬分之一），確認現場安全無虞。

據相關人員指出，這座儲槽可存放2噸液化氨氣，洩漏時槽體內約儲存1.5噸氨氣，止漏後只剩約0.8噸，粗估外洩約0.7噸氨氣，所幸處理得宜，現場沒有人員受傷。（編輯：方沛清）1110904