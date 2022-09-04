適當的性愛，有助於增進伴侶間感情，醫師陳靜筠表示，男女性慾最強的時間大不同，男性在早上7時45分會特別想做愛，女生則是在晚上11時21分，根據街訪調查顯示，有63%至68%的情侶或夫妻，無法和另一半有同時想做愛的想法。

陳靜筠日前在《Hello醫師》發文指出，男女性慾高漲的時間大約相差15小時，大多數的男生偏好在早上6至9點做愛，女生則是在晚上11點至凌晨2點。根據相關研究精算出，男性平均性慾最強的時間是在早上7時45分；女生則為晚上11時21分。

陳靜筠說，英國一家販賣情趣玩具的業者愛蜜（Lovehoney）曾做過研究，他們上街訪問2300人，調查發現有63%至68%的人，無法和伴侶同時想要上床，也就是說多數的情侶或夫妻，無法同時有想做愛的慾望。

有最美性學博士之稱的許藍方，也曾在YouTube頻道《Dr.She研究所》說，性慾高漲不代表一定是想要馬上做愛，因為人會評估當下的狀態。以男生來說，男性荷爾蒙在早上8時分泌最多，起床時還沒穿好衣服的狀態下，男生就會產生想做愛的念頭；女生則是感受到被愛的時候才會有慾望，許藍方說，即便男女想做愛的時間不一樣，只要找到適合彼此的模式，任何時段做愛都沒問題。