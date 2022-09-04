台中市議員周永鴻(中)今天在潭子藍調咖啡，舉辦台中市第一場18歲公民權座談會，邀請「壯闊台灣聯盟」發起人吳怡農等人與會。(市議員周永鴻提供)

「18歲公民權」修憲複決案和九合一選舉，將同時在11月26日舉行。台中市議員周永鴻4日在潭子藍調咖啡舉辦台中市第一場18歲公民權座談會，邀請「壯闊台灣聯盟」發起人吳怡農等與會。吳怡農指出，因台中市目前18歲公民權支持度六都最低，無明確意見比例也最高，修憲門檻通過要965萬票，需跨黨派、跨年齡層來支持。

周永鴻指出，今天的「民主前進挺18！」18歲公民權座談會，不只是潭雅神和台中市的第一場，更是大中部地區首場座談會。他提醒參與民眾年底不只有縣市長選舉，還有18歲公民權複決案；呼籲年底各世代、跨黨派民眾都能在修憲複決票投下同意，讓18歲公民享有同樣參政權利。

吳怡農提出日前民調指出，目前18歲公民權修憲，支持且會投票的僅39.5％，距離通過門檻965萬票還將近200萬票。53.3％民眾不知道年底要舉辦18歲公民權公民複決。各年齡層中，50至59歲不支持率最高達49.4％；六都支持度台中只有42.4％是六都最低，無明確意見者15.3％六都最高。

吳怡農說，以各政黨支持者分析，台灣基進92.5％最高、民進黨73.6％，民眾黨40.4％，國民黨29.8％支持率最低。從台中開始宣傳有重要意義，因台中市公民複決支持率目前六都最低，也有最多尚未決定的人；這次修憲門檻非常高，共要965萬人投下同意票，需要跨黨派、跨年齡支持。

吳怡農表示，各政黨支持者的支持度落差很大，希望各黨都能呼籲支持者為了公平正義支持此案，因這是對的方向。台灣是100多個民主國家當中，唯一18歲還沒有完整公民權的國家，希望大家年底除里長、議員及市長選票外，一定要領這張重要的修憲複決案票，並投下同意票。

立委莊競程說，公民複決和公投不同，公民複決只有20歲有投票權，而且要先經立法院全體4分之3委員同意才能進入複決，國民黨稱為公投綁大選影響選舉是完全錯誤，希望大家一定要支持，讓18歲年輕人有機會決定自己的未來，共同決定台灣的未來。

市議員江肇國分享他在選區的觀察，發現60歲以上的長者大多支持18歲公民權，因他們過去大多13、14歲就陸續離家打拼，或是扛起家計，因此認為18歲多已逐漸成熟，在承擔法律責任同時也該有公民權利。

蔡耀頡認為，作為台中市本屆最年輕當選的市議員，責任是要反映民意，18歲年輕人已經被視為成年人並需要承擔法律責任，但卻沒有相應的公民權應該要調整；希望大家年底能支持修憲案通過，讓更多年輕人能有完整權利參與公共事務。