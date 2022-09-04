沈姓男子2020年3月因交通違規，遭警方查獲持有28包Ｋ他命、毒咖啡包，他辯稱是要自己施用，警方卻在手機內存有「美女圖」，上面寫有「窈窕正妹1800、天仁茗茶500」，遭認定毒品的代號、價格，沈在內湖區路邊等候買家到來，士林地院審結，依意圖販賣持有第3級毒品，判處有期徒刑4年，可上訴。

沈姓男子辯稱，28包愷他命都是要自己施用，並指警察第2次、第3次筆錄都有威脅他的意思，而美女圖則是他轉傳給黃姓友人，只是好玩而已，否認有販賣的意圖。

警方查出，沈利用微信傳送2張美女圖，一張女子穿黑色比基尼「上面寫優質妹1800、麒麟酒500」，另一張則是白色比基尼上面寫「BANK IS OPEN窈窕正妹1800天仁茗茶500」等宣傳圖片給予黃男。

合議庭勘驗錄影光碟，發現沈應訊時雖然戴著口罩，但仍感覺出神情輕鬆，修改筆錄時，以略帶微笑的口吻說「差一點遭嚴刑逼供」，甚至說，員警打「販」字打錯，還說「我配合檢警，希望保護我人身安全，不要讓我供出的人知道我身分」等語，沈整個過程，並未有受到脅迫後緊張、害怕神情，辯護人主張自白遭受脅迫，不足採信。

判決指出，沈男偵訊時稱，賣出7包愷他命、2包咖啡包，每包分別賺200元、100元，而代號「優質妹」是Ｋ他命、「麒麟酒」則是咖啡包，持有共15.45公克的Ｋ他命等，數量不少，並將毒品放在朋友的車輛內，難以認定是自己要施用，因而以販賣第3級毒品判刑，全案仍可上訴。

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