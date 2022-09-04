彰化員林市中山南路及南昌街口的紅綠燈號誌燈桿，2日受到軒嵐諾外圍環流強風影響，加上燈桿基座鏽蝕，突然倒塌，砸中停等紅燈的43歲陳姓女騎士。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化員林市中山南路及南昌街口的紅綠燈號誌燈桿，2日受到軒嵐諾外圍環流強風影響，加上燈桿基座鏽蝕，轟然倒塌，砸中停等紅燈的43歲陳姓女騎士，3日開刀後，彰基4日說明，陳女傷勢相當嚴重，頸椎、胸椎多處受傷、脫位、肋骨斷9根，有氣血胸，可能危害下半身神經活動。

天災加人禍，造成無辜的悲劇，尤其陳女還是新手媽媽，還在襁褓中孩子，不知道媽媽為什麼都不來抱抱，讓親友都悲痛萬分，網友也全都一起集氣、祈禱，祝福一定要回復健康，也要求加強公共安全檢查，不要讓悲劇再發生。

彰化基督教醫院副院長周志中說明陳女傷勢。（彰基提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化員林市中山南路及南昌街口的紅綠燈號誌燈桿，2日受到軒嵐諾外圍環流強風影響，加上燈桿基座鏽蝕，突然倒塌，砸中停等紅燈的43歲陳姓女騎士。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰基副院長周志中4日說明，醫院在她狀況較穩定後進行開刀，開刀過程順利；傷者有嚴重氣血胸，頸椎第L1到5節都受傷、胸椎11到12節嚴重脫位，將影響下半身活動，肋骨右側6到9節、左側4到8節都斷裂，意識清楚，生命跡象穩定，但這樣的傷害是非常、非常疼痛，目前仍給予下半身麻醉止痛。

「未來是否能行走？會不會終身癱瘓」這不僅是家屬的問號，也掀起全民關心，副院長周志中指出，依神經醫學檢查，受損再生的機會相當低，陳女傷得非常嚴重，之後的活動還需要再觀察，必須積極治療與復健，但不會放棄任何希望。

彰化縣警察局交通隊長林神改表示，清查縣共3050組號誌桿，是由縣警局負責維護，依照契約由維修廠商每6個月巡視維護1次以上，而根據廠商報告，砸傷陳婦的燈桿是今年6月檢修，會嚴加追究相關責任，並協助申請2000萬元意外險理賠。

彰化縣警察局表示，這次意外悲劇，將要轄內八大分局全面清查轄區號誌桿是否有鏽蝕、傾斜等問題，若有損壞將全面汰換，並要求清查後，所有電線桿都拍照列冊。