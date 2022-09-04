台南市永康區尚頂（飛雁新村）鄰里公園設施老少咸宜。（市府提供／洪榮志台南傳真）

永康奇美醫院周邊停車不易，鄰近該院的台南市永康區尚頂（飛雁新村）停車場及鄰里公園4日正式啟用，共規畫181格汽機車停車位，本月底前停車免費，下個月起汽車每小時20元，可望紓解奇美醫及南臺科大周邊停車及休憩空間的需求。

據查，尚頂公園停車場的前身，為國防部管轄的飛雁新村北側土地，鄰近奇美醫院，但長久閒置荒廢，市府交通局及工務局編列經費2297萬元，補助永康區公所闢建停車場及公園。

市長黃偉哲表示，該地的六甲頂遺址，經過文資處評估，建議闢建停車場或公園等低度開發設施較為合適，也可解決周邊停車空間不足、社區休憩空間缺乏等困境。

交通局長王銘德指出，尚頂停車場劃設151格汽車停車位及30格機車停車位，本月免費，預計下月開始收費，汽車每小時20元，月租費3000元，當地尚頂、甲頂里民月費1600元回饋地方，機車則不收費。

工務局也說，新建的公園設置步道、涼亭、體健設施及兒童遊樂設施，老少咸宜、親子同樂，還與停車場結合成為一處友善休閒停車環境，不足之處未來會逐步建設到位。