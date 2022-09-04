新竹市圖書館龍山分館等6項公共建設近日再獲2022金點設計獎標章肯定。（陳育賢攝）

2022金點設計獎近期公布全球得獎名單，新竹市計有波光市集、東門圓環廣場改善、永恆之丘、新竹市圖書館龍山分館、龍山國小群英樓、北門國小未來屋上室，從全球2765件作品脫穎而出，共計榮獲6座金點設計獎標章肯定，成為全國地方政府獲獎數最多的城市。

代理市長陳章賢表示，市府7年多來秉持「以人為本、相信專業、公大於私」3大關鍵堅持，邀集全台頂尖設計師及規畫團隊，透過設計力導入公共建設提升城市美學、重塑城市樣貌，創造獨有「新竹經驗」，大小建設獲國內外獎項逾200件。

他說，竹市建設連年受各界肯定，已成為台灣當代優秀設計師與建築師的競技場，今年不但榮獲24項國家卓越建設獎刷新紀錄，更獲頒「城鄉魅力大賞」雙特優肯定，這次又再獲6座金點設計獎標章，創下歷年最好成績。

市府指出，南寮最美地標「波光市集」打造全國首處以海浪理念設計的海岸建築，配合海邊風浪意象設計波浪屋頂，並考量海風影響，在受風面設計有較大壁面協助擋風，背風面則加大開口作為進出動線，打造開闊整潔的市集環境，木質造型牆外觀簡明清爽，提供民眾兼顧衛生、舒適的消費環境。

「東門圓環廣場改善工程」將新竹之心廣場整平拓寬，作為舉辦市集或展演的開放空間，並展示迎曦門、3座橋墩古蹟，地下道空間也考量年輕人需求，以不鏽鋼包覆打造1條兩側大鏡面長廊，同時改善地下道漏水問題，讓年輕人在此練舞表演更加舒適。

「永恆之丘」清水模外觀、室內採無梁柱工法，打造開放、光線流動的空間，且是全台唯一天井設計的納骨塔，今年也榮獲具「設計界奧斯卡獎」之稱的德國紅點設計獎肯定。

「新竹市圖書館龍山分館」為竹市最大圖書館分館、打造專屬親子閱讀樓層、藏書近6萬冊，近600坪空間透過線條簡潔、通透且流暢的木架層板，打造成美學閱讀森林。

「龍山國小群英樓重建工程」以風的曲線設計，創造許多魔幻空間，包含屋頂小劇場、空中平台等，並以草綠色馬賽克磚融入周遭老樹，遠看宛如一片森林，今年也榮獲國家卓越建設獎最佳環境文化類卓越獎殊榮。

北門國小百齡樓的「未來屋上室」，以未來空間為概念，設計出明亮、流動感，兼具歷史結構與視覺學習的改造場域，讓校園老建築成為孩童多元學習的空間。

市府同時指出，2022金點設計獎共收到全球17地、共2765件作品報名參賽，4大參賽類別共687件作品榮獲「金點設計獎標章」，竹市共6件作品獲肯定，其中波光市集與新竹市圖書館龍山分館也是繼2022德國iF設計獎後，再次獲得國際設計大獎的肯定。