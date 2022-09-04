民進黨台北市長候選人陳時中提出公廁廣設免治馬桶政策，沒想到宣傳影片卻出現類似偷窺的行為，陳時中對此回應，「沒有任何騷擾意思在，有這種感覺我們表達歉意」；廣告中另一名主角、網紅「四叉貓」劉宇今（4）日終於出面回應。

四叉貓表示，自己支持陳時中的政策，因此被邀請後就很開心的去參與拍攝。當天抵達現場，看完劇本後，他第一個念頭是陳時中想挑戰韓國大媽的哏圖，劇情設定上雖然略嫌浮誇，但他覺得挺有意思，「大便沒衛生紙>聽到隔壁有聲音>主動敲隔壁求救>陳時中拋出免治馬桶救援>開始講政策」。

四叉貓指出，對於影片播出後民眾反應兩極，有人覺得影片好玩，也有人表示聯想到韓國電影「熔爐」的不愉快畫面，國民黨開記者會要求民進黨對於偷窺道歉，陳時中澄清，影片內容並沒有偷窺或性騷擾的意思，但既然容易被大眾聯想，所以創作團隊把那個影片段落剪掉重新上架。四叉貓強調，「性別友善的部分我們都還有不足的地方，希望台灣能越來越好，一起努力往前邁進」。

對於政策宣傳影片，陳時中表示，「沒有任何騷擾意思在，有這種感覺我們表達歉意」，坦言確實有接到一些反映，對影片一些橋段有意見，團隊立即做相關修正。

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