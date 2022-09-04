張曼玉在《花樣年華》化身蘇麗珍，角色經典雋永。（CATCHPLAY提供）

《花樣年華》20周年紀念版海報十分唯美。（CATCHPLAY提供）

由影帝梁朝偉與影后張曼玉攜手演出的經典愛情鉅作《花樣年華》，即將於9月16日推出4K修復版重返大銀幕。名導王家衛運用獨特的電影美學刻劃男女主角的情感，不僅創造了周慕雲、蘇麗珍兩大影史經典角色，更讓《花樣年華》成為觀眾最為推崇的經典電影。

打造出國際經典鉅作的王家衛導演曾在訪談中透露《花樣年華》原定將於1年之內拍攝完畢，不料當時正逢金融危機重擊亞洲經濟，導致《花樣年華》必須停止拍攝，並進一步尋找投資方，也因資金縮減，還必須同時拍攝《花樣年華》與籌備《2046》。

王家衛形容：「這種感覺就好像同時愛上兩個人，過程相當痛苦！我們在為《2046》尋找拍攝地點時，還要同時安排《花樣年華》的戲，最後我們只能把這兩部片當作一部片來拍，所以也許觀眾看到《2046》時，會感覺有《花樣年華》的影子，在《花樣年華》中也有《2046》的影子。」

時隔22年，王家衛經典從未退燒，CATCHPLAY與MUVIE CINEMAS合作推出的《花樣年華》4K修復TITAN廳特別限定場，首批場次上周開賣即湧入眾多影迷搶票完售，今日公布加開場次，將於8日中午12點開賣，本次加開特別場場次為16日晚上7點25分，影迷除了體驗TITAN巨幕廳高規格放映之外，現場亦將發送入場限定禮《花樣年華》「20周年紀念版」A3海報乙張。