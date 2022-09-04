本土疫情升溫，桃園市4日新增3918例本土個案，桃園市衛生局長王文彥說明，確診個案數較3日3667例上升6.84％，年齡層分佈65歲以上占10.01％、18歲以下占22.59％。

王文彥表示，今日因颱風接近產生風雨，上午疫苗社區接種站打氣稍受影響，但秩序良好，也提醒民眾注意路上的安全；另市府5日再規畫桃園70歲以上長者接種專案，上午（08：00-12：00）及下午時段(13：00-16：00)於15處社區接種站開站，提供長者莫德納及Novavax第二劑追加劑疫苗，可利用免費愛心計程車前往社區接種站接種，若有其他COVID-19疫苗接種需求的民眾，也可透過「桃園COVID-19防疫資訊站」查詢合約院所。

另外，隨著中秋節假期即將到來，很多民眾安排烤肉及聚餐等活動，如有症狀者請勿參加，未接種疫苗的長者、幼兒也不建議參加；參加者應遵守現行戴口罩規定，並隨身攜帶洗手用品，落實手部清消，和不特定人士保持社交距離，營業場所與餐飲場所，應嚴格遵守量體溫、員工健康管理、加強環境消毒，餐飲場所另應提供手設備及消毒用品，不得逐桌敬酒，主動積極配合防疫指引才能守護自身與家人的健康。有關桃園市居家照護辦理情形，王文彥表示，目前在案數共2萬4968人，照護案件累計61萬7799人，已完成61萬3496人，累計完成率約99.3％。截至9月4日，桃園專責ICU開設38床、收治28人、空床數10床；專責病房477床，收治218人，空床數259床，收治比率約45.7％，醫療能量充足。