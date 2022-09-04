苗栗縣選舉委員會讓新住民體驗檢票、唱票、記票、 整票計票等開票流程。（苗栗縣選舉委員會提供／李京昇苗栗傳真）

為讓新住民熟悉投開票流程，苗栗縣選舉委員會4日舉辦新住民投開票所模擬演練，共有60位新住民朋友參加，除了熟悉投票流程外，也學習如何擔任選務工作人員。

苗栗縣選委會副總幹事曾雪花表示，透過這次實際演練，讓新住民孰悉年底五合一選舉與首次辦理的憲法修正案公民複決投票流程及相關規定，投下自己神聖的一票，期望提升新住民的公民社會參與度，避免因不了解法令而違反規定，另外也感謝新住民投入選務工作，願意參與公共事務。

今天的講習先由苗縣選委會組長呂金龍講解各項投開票應注意事項，接著現場模擬投票，新住民進入投票所先查驗國民身分證，接著依序領取選舉票公投票再去圈票處圈選，最後投入票匭，再讓新住民體驗檢票、唱票、記票、 整票計票等開票流程。

曾雪花說，因為這次選舉種類較多，新住民常常在票匭區卡關，選委會人員便提醒大家，選票可以先對折，才不會被他人窺視，且較容易投入票箱中，另外再依照投票匭上貼的顏色投入相對應顏色的選票，果然就比較順利。