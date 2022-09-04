近期在先發表現不俗的中信兄弟投手陳柏豪確診，教練團從二軍拉上黃恩賜，有機會在下週頂替先發輪值，黃恩賜表示，之前在二軍時有給投手教練王建民「調一下」，目前投球動作穩定許多。

兄弟總教練林威助表示，由於陳柏豪確診需要一名先發或是長中繼的人選，二軍回報黃恩賜近況不錯，因此今天拉他上一軍，若比賽順利開打就會登錄。

黃恩賜最近一次在二軍先發面對統一獅5局飆出8次三振，被敲4支安打，僅因1發全壘打失1分。「最近主要是調整動作上的連結性。」他透露，在二軍時有與王建民討論過，他建議做些微調，目前在投球動作上更穩定。

雖然目前狀況感覺不錯，但黃恩賜認為，最重要的還是在一軍拿出成績，「一、二軍張力不同，雖然現在有好狀態、方向也是對的，但能否在一軍有好表現仍是未知數，只能做好教練告訴我的。」

帶著王建民的「加油」回到一軍，黃恩賜認為，不管教練團賦予什麼任務都會盡力去達成，「先發、中繼都可以，只要把在下面學習的東西展現出來。」