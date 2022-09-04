74歲資深藝人龐祥麟出道45年，早年在《一剪梅》飾演深情男主角，從此走紅，後來接演《飛龍在天》、《天下第一味》等多部作品，又令他收穫不少本土劇的觀眾緣。日前龐祥麟因臉腫引起議論，之後便淡出演藝圈，但他的消失的主因，是下顎長腫瘤開刀，睽違2年近日終於有消息傳出。

龐祥麟早年做過電台DJ，也曾幫周潤發等大咖配音，30歲時才拍第一部戲正式出道，人生入圍8座金鐘的他，雖然起步得比別人晚，然而金子總會發光，在他45年演藝圈生涯中，接拍《飛龍在天》、《台灣龍捲風》、《夜市人生》等劇，部部都是經典作品；除此之外，龐祥麟也曾手握《誰拿第一》、《今夜不打烊》等節目，創造不錯的觀眾口碑。

然而，自龐祥麟2020年接拍《四月望雨》後，就已沒再新作推出。根據《自由時報》報導，龐祥麟多年前拍戲時突感不適，就醫後才發現右邊下顎長出「造釉細胞瘤」，對此，他坦言這個瘤天生就有，只是60歲時，拍戲過忙導致免疫力下降，留意到有這個瘤存在，幸好化驗後為良性。

龐祥麟的專業態度深受業界青睞。(圖/資料照)

事實上，軍校出身的龐祥麟是名外省人，他從年輕就很敬業，儘管接戲之初閩南語並不流利，不過他私下苦練才有後來的標準發音；此外他也曾因拍戲勞累，在拍武打戲分一時恍神，結果胸口被武行狠踹，肋骨直接被踹斷；儘管如此，龐祥麟依然沒有選擇放棄演員路，一演就是45年的光陰過去。