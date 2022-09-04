由美國主導、共14國加入的「印度太平洋經濟架構」（IPEF）將於8、9日在洛杉磯召開首次面對面的正式部長級會議，屆時由美國貿易代表戴琪和商務部長雷蒙多主持，預計參加國將就啟動正式談判達成協議。

共同社報導，該部長級會議將就4領域展開商討，包括：數位領域的貿易、半導體等重要物資的供應鏈強韌化、清潔能源／去碳化／基礎設施、稅制／反貪污。各國可選擇想啟動談判的領域，分領域確定參加國後，可能於9日公佈部長聲明。

IPEF考慮到增強影響力的中國，目的是讓參加國在經濟層面合作。類似「跨太平洋夥伴協定」（TPP）的關稅撤銷、關稅下調等不在談判對象範圍內，因此如何建立有實效性的架構成為重要課題。

報導稱，此後的談判中，將著重於建立半導體和重要礦物供應鏈多元化、出現突發事件或災害時可穩定供應的體制。去碳化領域將在引進可再生能源和氫、氨等新能源方面展開合作。貿易領域將制定數據保護規則，稅制／反貪污領域力圖促進公平的經濟。