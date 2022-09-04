殯葬達人陳紀孝樂於幫助弱勢民眾的喪葬事宜，他日前幫助一名窮苦的死者入殮，幫忙主持追思會。陳紀孝說，當他向一家賣花露水的公司董事長許清風請求幫忙時，許董一口答應，贊助5萬元經費給死者的家屬，還要求陳以後有相關的行善要找他一起做。

陳紀孝是基督徒，行事低調，他希望未來能幫助更多的民眾。他引用聖經馬太福音第六章第三節：「左手做的事情不要讓右手知道。」他過去以來都是默默行善，許多窮苦人家會找他幫忙，他都樂意去做。

陳紀孝日前得知有一名獨居長輩因病死亡，死者的姊姊無力辦理喪事，陳接獲里長電話後，立即展開辦理後事事宜。陳紀孝致電許清風，許清風也爽快答應幫忙，並捐贈5萬元給家屬，令家屬與陳紀孝都很感動。

陳紀孝已經行善15年，幫助許多弱勢民眾的後事。他指出，父親是從大陸過來的，自己是人稱的外省第二代。父親生前對他的教育就是不可以漠視孤苦的人，因此，他只要聽聞有人死亡且需要幫助，就會展開聯繫。朋友在幾年前得知他有在行善，也都主動提出願意出資，一起做善事。

日前這場追思會剛好碰到颱風軒嵐諾逼近台灣，陳紀孝主持追思會，也有一些弟兄、姊妹到場幫忙，為死者禱告、祈福，場面簡單隆重。

對於行善，陳紀孝認為，他很高興自己有能力可以幫助別人，希望未來能夠幫助更多民眾，他不要求回報，只希望能讓死者走得安詳，並減輕家屬的負擔。甚至有友人委託陳紀孝，若其父母親年邁過世，也請陳幫忙料理後事，陳都答應。