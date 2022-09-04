高雄1名詹姓男子不滿前女友提分手，對前女友恐嚇：「八里會有你的塔位，會把你丟在淡水河」，又將人載到摩鐵性侵，將女方囚禁10小時後，女方因生理期拜託詹男幫忙買衛生棉，趁他外出之際，衝到櫃台報警求救，高雄地院法官依強制性侵罪判詹男有期徒刑5年。

據判決書指出，1名詹姓男子不滿前女友說要分手，於110年12月開車到前女友家中，見前女友出現時，將前女友住後強拖上汽車後座，還恐嚇她，「今天一定會開車帶你回臺北，陰陽相隔，八里會有你的塔位，會把你丟在淡水河」，還將前女友載到汽車旅館，對女方大喊，「你不喜歡上床，沒辦法，我今天一定要跟你上床」。

前女友控訴，詹男違反她意願，親吻她的身體，將她囚禁長達10小時，期間詹男看到她前夫打電話來時，竟連甩她4個耳光，強行掰開她的大腿，強制性交2次，後來因為她月經來，拜託詹男外出幫忙買衛生棉後，她請櫃台人員報警才獲救。

詹男辯稱，他確實有載前女友去汽車旅館，也有賞前女友巴掌，但他是跟前女友道歉和好才發生性行為，並無性侵前女友，他們是合意性交。

法官審理時發現，女方見到詹男出現在螢幕上、或隔著螢幕聽到詹男的聲音，不時有哭泣、情緒激動等情形，認定女方是遭到性侵害後，內心飽受壓力與煎熬，回想案發經過而引起強烈情緒波動，且經醫師診斷認定罹有創傷後壓力症，持續焦慮等症狀，故不採信詹男的說詞，依強制性交罪，處詹男有期徒刑5年。