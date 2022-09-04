日本已故女星坂口良子的女兒坂口杏里，頂著星二代的名頭出道，發展卻不如母親那樣順利，母親去世後坂口杏里沉迷於牛郎店，不僅花光母親的積蓄，還欠下一屁股債，為了還債她更下海當AV女優，在AV發展兩年事業仍沒有起色，之後轉換跑道改當酒店小姐，還被客人投訴不值開出的價錢；近日她在酒店工作時意外受傷，被抬上擔架緊急送醫。

現年31歲的坂口杏里過去頂著星二代頭銜出道，在今年6月8日宣布嫁給跨性別格鬥選手福島進一，並在網路上大方曬恩愛。不料，兩人新婚才1個月，坂口杏里就在網路上爆出福島進一跟她借40萬沒還，自己還反遭高利貸的人催討債款，但老公卻完全沒有想要還錢的意思；另外，她還發現老公婚後還在使用前女友留下的餐具，讓她忍無可忍，更指控福島進一對她家暴。坂口杏里8月在個人IG的限時動態上發文透露老公雖曾多次私訊說要好好溝通，卻沒有真正的說過話，因此讓她覺得婚姻走不下去，正式宣布兩人離婚。

雖然坂口杏里對外聲明離婚，但男方表示相關文件還未遞交完畢，兩人嚴格來說還未離婚，婚變風波還未解決，坂口杏里又傳衰事，近日坂口杏里在東京高圓寺的一家酒吧打工，她突然發布遭抬上擔架的照片，坦言：「發生了一些意外，我的小腳趾甲沒了！需要時間才能再長出來。」坂口杏里曬出自己腳指甲掀起的照片，畫面相當可怕，目前已經刪除該貼文。

坂口杏里目前僅秀出腳腫脹狀況。（圖／翻攝自坂口杏里 IG）

她事後貼出雙腳的照片，無奈發言：「我想我的右腳腫起來了。我的心與腳都疼。」坂口杏里沒有說明事因，該帖子不久後遭到刪除。