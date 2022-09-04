女星方文琳出了名的愛運動，跑步、馬拉松全都挑戰過，她近期迷上空中瑜珈，熟練地腳勾掛布，結實、零贅肉身材被看光，體態就像空中飛人般柔美，蠻腰、長腿相當吸睛；此外，方文琳還揪女兒一起練習雙人空中瑜伽，母女一起展現力與美，畫面相當吸睛。

方文琳近期勤練空中瑜珈，還揪女兒一起練習雙人空中瑜伽，腳勾掛布的方文琳，體態結實、就像空中飛人般柔美，蠻腰、纖細四肢相當吸睛，身上找不到一絲贅肉，俏麗模樣完全看不出是57歲熟女。女兒則穿中空裝入鏡，和媽媽方文琳一起勾掛布，做出伸展、坐姿等動作。

方文琳母女一起練習雙人空瑜，動作展現力與美，畫面相當吸睛，方文琳看著女兒上課後越來越上手，還感性說：「希望妳繼續陪著媽咪動一動」，網友也大讚：「母女檔的神鵰俠侶 太精彩了」、「好美的瑜珈母女雙人組」、「母女好棒，一起運動」。

其實，方文琳是出了名的愛運動，跑步、空中瑜珈、馬拉松全都挑戰過，也練就她一身好體力，方文琳除了靠運動紓解壓力外，對她來說，生活不在全都是工作，而是選擇所愛，並把自己照顧好、調養身體，生活步調慢下來之後，才會發現身心靈狀態都是處在最舒服的狀態。