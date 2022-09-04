據新華社報導，十三屆全國人大常委會第三十六次會議2日在北京人民大會堂閉幕，並在會中進行一系列人事調整，包含免去肖亞慶的工信部部長職務、改任命金壯龍為部長等。據《大眾日報》報導，今年以來大陸中央部委已有20多個部門「一把手」有所調整，從年齡層來看，從「50後」、「60後」、「70後」均有配置，其中更以「60後」為主力，且多人為跨部門調任，同時擁有中央和地方工作經歷。

盤點今年大陸國務院26個組成部門中，已有9個部委「換將」，當中有8位新部長上任。在這9個部委的新任「一把手」中，有3位是副部長晉升為部長，分別是王小洪、王廣華、倪虹；另外金壯龍、王祥喜、潘岳、周祖翼、裴金佳、唐登杰則是跨部門調任。

除大陸國務院組成部門外，國務院的其他機構部門也進行了調整，有過半機構「一把手」出現變化，分別是海關總署、國家市場監督管理總局、國家廣播電視總局、國家體育總局、國家統計局、國家機關事務管理局等。值得一提的是，在這6位當中，新任的大陸國家市場監督管理總局局長羅文，是唯一一位由省委副書記晉升的。

此外，在大陸國務院直屬事業單位中，新華社、中國社會科學院、國務院發展研究中心等也進行主要人事調整。其中，傅華任新華社社長、石泰峰任中國社會科學院院長、陸昊任國務院發展研究中心主任。石泰峰也是唯一省級黨委書記卸任後調任國務院直屬事業單位任職的幹部。