香港財政司長陳茂波4日發表網誌指出，大陸證監會2日宣布進一步擴展互聯互通安排，為香港資本市場的深化發展帶來喜訊，港府表示衷心感謝。

香港信報報導，大陸證監會副主席方星海2日表示，將推動把符合條件、在港主要上市的海外企業證券納入「港股通」合格證券範圍，允許在「港股通」增加人民幣股票交易櫃台，以及支持香港推出國債期貨。

陳茂波認為，推動把符合條件、在港主要上市的海外企業證券納入「港股通」合格證券範圍，可以讓大陸投資者在風險可控的環境，透過「港股通」投資這些海外企業的股票。有助於提升這些證券的流動量和估值，有利於吸引更多與大陸有密切業務聯繫的優質知名外企到港上市。

對於允許在「港股通」增加人民幣股票交易櫃台一事，陳茂波認為，這安排可發揮一石二鳥的功效，不僅降低大陸投資者的匯兌風險和成本，也可增加在港人民幣投資工具的選擇，有利於深化離岸人民幣市場的流動性和深度。「一檔股票、雙幣選擇」為投資者提供更大的交易彈性及誘因。