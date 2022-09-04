初秋9月天王星、冥王星、土星、海王星、木星正逆行，不過塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文指出，這些行星逆行可以拔除潛在不適合的人事物，一旦舊模式改變，好事便會接踵而來，並點名天秤座、巨蟹座、射手座、天蠍座將在初秋時節因禍得福，還會有貴人降臨。

第四名丶天秤座

初秋時節天秤座的玄秘宮有金星眷顧，原本圍繞在你身邊的小人、扯後腿的豬隊友，會漸漸的從你的世界裡淡出，與此同時，在暗處等待時機的貴人也將一個個冒出來，在職場上則有賞識你的主管提攜，前途光明。

另外，初秋時節逆行的木星在你的關係宮位，爛桃花自然遠離，感情路上也有慧眼識珠之人為你介紹對象，擺脫單身再也不是夢想。

第三名、巨蟹座

初秋時節巨蟹座的手足宮有金星照看，你的貴人可以說是滿天下，從兄弟姐妹、遠房親戚到社區鄰居，只要你有需要就會有貴人來幫襯；在事業宮位逆行的木星，則會將你在工作上遇到的瓶頸、困難揭露出來，引來貴人幫忙化解，因此有機會升官加薪。

健康方面有與你親近的人為你把關，身體上有病痛的地方得以對症下藥，並且治癒。

第二名丶射手座

初秋時節射手座的關係宮迎來火星助力，事業方面你的另一半或合作夥伴會是你的神隊友，另一半能在生活上替你料理繁瑣雜事、替你打點事業所需的大小事，讓你可以無後顧之憂向前衝；合作夥伴能在事業謀略方面為你出主意、分析事情的利弊，幫助你做出正確的決定。

初秋時節金星同時在你的事業宮位，也許會出現慧眼識英雄的主管，交辦你得以大顯身手的任務，升官加薪只是遲早的事。

第一名、天蠍座

初秋時節天蠍座人際宮位有金星眷顧，可以多參與社交聚會，有可能出現賞識你的貴人，或是觸及更多潛在客戶，為你牽線能夠挹注千金的富貴人脈。

與此同時，在關係宮位逆行的天王星，有可能造成你與另一半或合作夥伴發生紛爭，但能讓不適合你的人遠離你，並使能夠滋養的你的人進入到生活中，此外也有機會遇到人生中的知己，為你解開心靈上的煩惱，心靈健康，身體也會跟著健康。