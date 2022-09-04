嘉義縣朴子藝術公園啟南亭以古法遷移。（廖素慧攝）

嘉義縣朴子藝術公園啟南亭以挖溝滾軸的古法遷移。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁（右）、黃國維先生等人見證啟南亭古法遷移動工。（廖素慧攝）

嘉義縣政府斥資8000萬改造朴子藝術公園升級，園內「啟南亭」4日以古法遷移保留在園內他處，縣長翁章梁稱許這次移亭是多贏，既保留涼亭能繼續傳承下去，也展現傳統移屋技術，公園也得以修繕再進化。

配合嘉義縣政府改造社區公園，促進環境美感升級，朴子藝術公園今年4月起施工修繕，公園中央有1座老涼亭「啟南亭」，陪伴無數朴子人走過30多年歲月，紀念故醫師黃啟南而捐建，黃家希望能保留下來。

縣長翁章梁獲悉，親自面詢黃家人的意見，責成縣府建設處與黃家人協商研擬保存方法，決定用在地移屋古法將「啟南亭」遷移，還原公園鳥居表參道通往神社的中軸線，讓進出動線更順暢，並增建公共設施，美化綠化環境，增設夜間照明，讓公園更舒適好用。

「啟南亭」是為紀念故黃啟南醫師回鄉服務50年而建，朴子鎮長黃明樹向家屬建議蓋涼亭追思，黃家屬慨捐65萬元，啟南亭1989年完工，提供後人乘涼休憩，也象徵傳承黃啟南醫師的助人遺志。

4日遷移啟南亭動工，由翁章梁縣長，嘉義縣副議長陳怡岳、朴子市長吳品叡、縣議員黃嫈珺，姜梅紅及黃啟南醫師的兒子黃國維等人共同見證。

翁章梁表示，此次涼亭保留遷移創造雙贏，不僅保留具有歷史傳承意義的涼亭，也重現朴子傳統移屋古法，讓傳統技術得以流傳，既能改善公園環境，也讓涼亭繼續說故事，實為歷史與現代共存的佳範。

縣府建設處表示，朴子公園由縣府編列8000萬元改造為全齡共融式新一代公園，預定今年底完成，而遷移啟南亭為避免園區樹木與啟南亭會互相干擾、恐造成損壞，採取往下挖溝道、架輪軸的方式來遷移啟南亭，挖約70米長、10米寬、2米深的移動基地，將涼亭往東移約70米，預估4至5天後遷移完成。