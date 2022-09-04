中信兄弟新洋投泰樂今天隨一軍作客天母，他預計6日到二軍出賽，最快13日可在一軍「開箱」，他表示，投手教練佛斯特已經有給他看過中職打者的影片，「他說，不可以輕忽這個聯盟。」

27歲的泰樂來台前在雙城隊3A出賽，在7月27日遭到釋出後沒多久就收到兄弟邀約，他表示，自己沒有太多猶豫就決定來台灣發展，雖然後來還有收到其他球隊邀約，但也都果斷拒絕。

泰樂透露，在半導體工作的父親曾來過台灣工作，也有與他分享對台灣的印象，2周前佛斯特也有傳一些中職打者的影片給他，讓他提前熟識台灣打者習性。

「佛斯特有跟我說，中職打者出棒很積極、善於纏鬥，不能夠輕忽這個聯盟，必須要拿出自己的武器球對付打者。」泰樂自認自己是很有侵略性的投手，敢勇於去進攻好球帶，不會輕易從對戰中退縮。

接下來教練團安排他下週二先到二軍出賽，總教練林威助表示，用球數約控制在65至80球左右，泰勒則表示，能投多少算多少，「可能13或18日到一軍出賽，希望自己能多吃一點局數。」