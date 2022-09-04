宜蘭太平山遊樂區 9/5上午8時恢復開園 17:412022/09/04 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 颱風軒嵐諾陸上警報已解除，林務局羅東林區管理處表示，4日已投入人力，針對太平山國家森林遊樂區環境及設施維護，將於5日上午8時開園。 （圖/ 中央社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林務局羅東林區管理處表示，氣象局已解除颱風軒嵐諾陸上警報，太平山區累積雨量數度為全台第一，今天已投入人力，針對太平山國家森林遊樂區環境及設施維護，將於明天上午8時開園。（編輯：李錫璋）1110904 北溪1號未能如期恢復供氣 德國仍達10月儲氣目標 軒嵐諾掰！北市明早7時恢復紅黃線禁停 27座疏散門陸續開啟 軒嵐諾致新北南區3297戶停電 台電搶修今可恢復供電 #開園 #上午 #宜蘭太平山 #遊樂區 #恢復 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東瞬間風力達8級 路樹果園遭殃 天后宮醮壇也被吹倒 17:132022/09/04 生活 召開防災會議 林右昌：新山水庫開始回補 12:102022/09/02 生活 美氣候特使凱瑞喊話 盼恢復會談 04:102022/09/02 產業財經 軒嵐諾來襲！北市傳153件災情 大安區上午585戶停電 11:152022/09/04 生活 軒嵐諾颱風遠離 入夜可望解除海警 04:102022/09/04 生活新聞 軒嵐諾颱風襲台 造成逾4萬戶停電 10:142022/09/04 財經 Gazprom上半年賺2.5兆盧布 擬恢復派息 20:562022/08/31 財經 俄氣Gazprom 上半年大賺417億美元 04:102022/09/01 全球財經 美國氣候特使凱瑞：華府想跟中方恢復氣候談判 12:252022/09/01 兩岸 限電加疫情影響 大陸8月官方製造業PMI報49.4 12:212022/08/31 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。