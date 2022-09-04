林務局羅東林區管理處表示，氣象局已解除颱風軒嵐諾陸上警報，太平山區累積雨量數度為全台第一，今天已投入人力，針對太平山國家森林遊樂區環境及設施維護，將於明天上午8時開園。（編輯：李錫璋）1110904

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軒嵐諾掰！北市明早7時恢復紅黃線禁停 27座疏散門陸續開啟
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