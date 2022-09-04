現代人注重養身，想要擁有強調的體格，運動必不可少，對此，骨科醫師陳鈺泓指出，運動完後的營養補充相當重要，除了攝取足夠的蛋白質和水分之外，還有5種營養素對於運動效果有顯著提升，不怕做白工。

陳鈺泓在臉書粉專PO文表示，運動之餘，還要靠吃來輔助，才能達到事半功倍，運動完後可補充5大營養素，有助於迅速緩解肌肉痠痛、恢復體力，還能達到身體修復的運動效果。

首先是「鉀」，能夠消水腫、減少肌肉無力，平時可從開心果、馬鈴薯、哈密瓜、木瓜、山藥、空心菜攝取。其次是「鈣」，有助骨骼強健、肌肉正常收縮、調控血脂異常，小魚乾、蝦子、牛奶、豆漿、瓜子、柳橙都是不錯的選擇。

第三是「鎂」，可維持神經肌肉機能、心臟血管運作和維持骨骼靈活，飲食上可多吃燕麥、牛排、酪梨、香蕉、芝麻、黑豆。第四為「鐵」，能幫助新陳代謝、氧氣輸送、補血造血、減緩疲勞，雞蛋、紅肉、紫菜、雞蛋、百香果、花生、糙米等皆富含鐵質。最後則是「鋅」，有助於細胞複製、減少發炎，以及參與多種代謝，可從生蠔、牛肉、菠菜、蘋果、洋菜、毛豆中攝取。