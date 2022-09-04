美國登月預備任務「阿提米絲1號」(Artemis 1)在星期六的2度發射，還是因為氫氣外洩的問題而中止任務，等於是「補考」仍不過，注定要送回組裝大樓徹底檢查。由於已錯失發射「窗口」，下一次的合適發射時間必須等到10月份，也影響2025年，NASA是否能夠再次登月的承諾。

太空飛行(Space Flight Now)報導，這次的延誤讓甘迺迪太空中心的工作人員，以及成千上萬前來觀看發射實況的遊客都感到非常失望，但面對大量氫氣洩漏，並且沒有足夠的時間進行維修，NASA的管理人員也實在別無選擇，只能下令推遲。

在8月29日首次發射日，就因為疑似氫燃料洩露而暫停，之後工程師認為是感測系統數值有誤，但是在更換感測系統後情況沒有改變。現在工程師只有兩種選擇：更換發射台的疑似故障組件，並使用液態氫進行小型測試，以證實並無洩漏。或者把火箭送回裝配大樓，並在那裡進行徹底的維修。

NASA選擇的是後者，所以阿提米絲1號會送回裝備大樓。下一個適合的發射時間從9月19日開始，一直持續到 10月4日。但是發射台在10月3日有個向國際太空站運送新太空人的任務，該任務由SpaceX公司執行，也需要使用39b發射台，因此阿提米斯1號火箭必須退出39b。

這意味著 SLS火箭還要再等待下一個發射期，也就是10月17日~31日，工程師也須在這段時間找到問題，並且執行有效果的解決方案。