騎士行經新北市永和區巷弄內，差點被疑似第四台垂降的纜線割喉，所幸他低頭閃過。（翻攝自臉書重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

軒嵐諾颱風離開後，帶來的強風讓不少樹木倒塌，甚至還有疑似第四台纜線垂落；有名男子行經新北市永和區某巷弄內，發現有條纜線垂落，雖然該纜線上有多條塑膠繩警示用路人，但是，男子還是將纜線上的夾線釘扯掉，讓纜線垂落在地，以免有其他騎士路過勾到脖子發生意外。

一名男子在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」發文，並上傳1段1分多鐘影片，影片中男子行經新北市永和區某巷弄內道路，突然發現有障礙物，迅速反應一個低頭閃過，並且男子再繞回查看，驚見1條疑似是第四台纜線直接垂掛在路中央，雖然，該纜線上掛有多條塑膠繩警示，但男子也在貼文抱怨寫下「還好我人矮腿短，不然就要斷頸了」，且為了避免其他人因此受害，男子將牆上的夾線釘扯掉，讓該線垂下貼在地面，以免有其他騎士被「勾到脖子」，畢竟纜線懸在半空中危險又看不清楚。

疑似第四台垂降的纜線，上面有多條塑膠繩綁上警示用路人。（翻攝自臉書重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

影片一出，網友紛紛留言表示「注意安全，我之前是遇到一直露火花的電線突然垂下來到脖子的高度，還好急煞成功」、「電話線、第四台線，直接剪掉，讓他們來維修」、「下次別這樣了！扯下來拉到電線，漏電燒東西，或觸電都有可能」、「小心漏電又碰到下雨，應該報警處理」。