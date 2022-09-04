【全程字幕】范雲臉腫了？批陳時中公廁偷窺性騷當有趣 柯志恩嗆不如推「這政策」

【全程字幕】陳其邁廢死遲未表態 柯志恩怒轟這句：有Guts一點！

國民黨高雄市長參選人柯志恩4日出席高雄大青溪婦女協會生活美學與防疫講座，她受訪時怒嗆陳時中拍攝的免治馬桶廣告根本是把性騷當有趣，也建議陳時中與其在公廁推免治馬桶不如推動反偵測儀器。柯志恩也批評陳其邁及民進黨沒膽量表態廢死立場。

柯志恩表示，這次陳時中拍攝公廁推動免治馬桶的廣告，根本是把性騷當有趣，這非常不尊重女性，對所有的女性來說，在廁所被凝視、偷窺會造成身心靈極大的創傷，她認為陳時中與其在公廁推動免治馬桶，不如推反偵測儀器，這對女性來說相對有安全性。

柯志恩也批評民進黨遲遲未針對廢死議題表態，柯志恩指出，廢死是民進黨的第3張神主牌，連高中生提問蔡英文總統廢死的相關議題，蔡英文都沒有明確表達自身立場，民進黨針對廢死議題只會遊走邊緣，她可以很勇敢表態死刑必須執行，也盼民進黨的政治人物有膽識一點清楚說明立場。

柯志恩在大青溪婦女協會講座上鼓勵所有女性要活得「理直氣壯」，即使人生中遇到挫折跌倒，也要勇敢且優雅起身。柯志恩以高雄選戰經驗為例，闡述選戰開打以來，不斷有人用抹黑、扭曲的言論來攻擊她，但自己會以正向的態度面對，並強調「要與高手爭天下，不與傻瓜論長短」。