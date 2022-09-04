強颱軒嵐諾來襲，台東瞬間風力達8級，果園倒成一片，蕉農嘆血本無歸。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

強颱軒嵐諾來襲，台東瞬間風力達8級。（蔡旻妤攝）

強颱軒嵐諾來襲，台東瞬間風力達8級。（蔡旻妤攝）

受到強颱軒嵐諾影響，台東縣雖未傳嚴重災情，但瞬間風力達到8級，平均風力4級，陣陣強風吹倒路樹及宮廟活動搭建的醮壇，台東多處吹起焚風，4日一早溫度就達36度，許多遊客喊好熱，這真的是颱風天嗎？在市郊種植香蕉的農民則嘆，再過幾個禮拜就可採收，現在全被颱風吹毀，血本無歸。

強風吹襲下，路樹瞬間應聲倒塌，差點砸到停放在一旁的車輛；中央市場內1名買菜阿嬤說，「很恐怖！突然一陣大風」，把她放在機車車籃裡的菜捲上天，只能趕緊停車檢拾。

由於颱風北移，回南風越過中央山脈，台東一早就吹起炎熱的焚風，上午9點溫度達到36度高溫，相對溼度也降到百分之36，己達到焚風標準；不少民眾直呼「好熱，這真的是颱風天嗎？」也有遊客第1次體驗到台東焚風的威力，表示風雖然大，但體溫卻一直升高，不太舒服。

台東市郊果園裡的果樹無不被吹得東倒西歪，種植香蕉的農民一看直呼完了！楊姓農民說，有些香蕉再等幾個禮拜就可採收，現在被強風吹到攔腰折斷，不用打開袋子，就知道完全無法販售，只能棄置，血本無歸。

此外，有百年歷史的台東天后宮將於下周起舉辦12年1次的建醮活動，在市區多處搭建醮壇，受到強颱侵襲，台東市志航路1處醮壇倒塌，台東天后宮發言人林崑成回應，活動不受影響。

林崑成指出，醮壇搭建前已與施工廠商簽訂合約，廠商應事先做好防颱措施、投保工地險，若醮壇受損也得盡速協助復原，他說市區多處醮壇僅有1處傾倒，會要求廠商在安全情況下盡快恢復。天后宮自1962年起，台東市每12年循例舉行1次虎年7期祈安清醮，今年是第6次，蔚為地方宗教盛事。