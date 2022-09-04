台北市長參選人陳時中近日為「公廁換免治馬桶」推廣影片惹出偷窺爭議，挨批性騷擾後緊急刪除；對此，新北市議員參選人李婉鈺今(4)日被問及此事時表示，陳時中可能想要用kuso的方式來呈現，但現今大家看事情的角度都是五花八門，她也指「公廁換免治馬桶」的政策還有許多要素需要考量，不能提出之後就「射後不理」。

李婉鈺表示，就政策面來講，效法日本將公廁改用免治馬桶是立意良善，但就民風、個人習慣的問題上，是不是需要花這麼龐大的建置成本，甚至還有後續的維修費用；她認為，不要提出一個政見然後就「射後不理」，完全不知道後面是要幹什麼，應該要把配套措施完整的跟民眾解釋清楚，去權衡比較。

李婉鈺也質疑，「免治馬桶有比較好嗎？」，還是在每個廁所都充分配置酒精，甚至是馬桶坐墊紙就好，因為其實現在如果在公共場所設置免治馬桶，「我想我們也還是不敢坐」。

她說，從大家一個基本的觀念教育開始，要實質上教導大家，然後再做正確的配套措施，之後要完整的說明該如何維護，才是好的政策表現。