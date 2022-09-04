今年的新竹市體育有功人員表揚暨運動市集活動內容超豐富，結合水上SUP立槳運動及陸上運動市集闖關。（陳育賢攝）

軒嵐諾颱風外圍環流4日上午持續為北台帶來間歇雨勢，不過，「2022新竹市體育有功人員表揚暨運動市集」4日照常在港南運河公園盛大登場，現場除表揚多位優秀有功運動員及教練外，另有「水域安全大富翁」等趣味攤位，將運動與觀光結合，未來也希望帶進人潮。

代理市長陳章賢表示，2022年仍持續受疫情影響，體育產業也不例外，但竹市選手仍不鬆懈積極備賽，並且在自行車、射箭項目等項目拿下優異成績。

今天的表揚大會不受軒嵐諾颱風外圍環流帶來的間歇雨勢影響，照常於港南驛站舉行，由教育處長賴榮光表揚包括績優男運動員林郡章、許嘉維、戴加揚；績優女運動員郭怡萱、廖祐菲、張涵茜；績優教練高慶華、藍曉雲、曾冠諦。

最佳運動團隊獎香山國小射箭隊、新竹市輪椅網球隊、成德高中拳擊隊；基層運動推展獎袁知明、黃煜軒；體育志工奉獻獎陳文琮及特殊奉獻獎林燦輝。

教育處表示，新竹市體育有功人員表揚傑出男運動員獎獲獎選手許嘉維，其於111年度全國大專校院田徑公開賽大專男甲組1萬公尺競走獲得第1名，並突破大會紀錄及全國紀錄；另，111年度全國身障運動會，新竹市輪椅網球團體賽已蟬聯7屆冠軍，都是特別亮眼的表現。

賴榮光表示，市府積極推動友善身障者的無障礙環境、無障礙微旅行、手搖自行車等多元服務，並推動各項比賽參賽經費及獎勵金等政策，期待竹市能持續培養出更優秀的身障選手，為新竹市寫下更多輝煌成績。

教育處指出，因配合教育部體育署「運動i台灣2.0計畫」，從2020年起有功人員表揚從原先的室內走出戶外，重塑不同以往的頒獎新型態。另外，透過現場裝置藝術也讓民眾能近距離認識新竹市體育有功人員。

教育處表示，今年的新竹市體育有功人員表揚暨運動市集活動內容超豐富，結合水上SUP立槳運動及陸上運動市集闖關，項目包含飛盤、高爾夫、定向越野、跆拳道、PushBike、風箏、扯鈴等共計10關卡，供大小朋友一起來闖關，完成闖關者還可兌換精美紀念品。

另，活動當天設有「體適能檢測─全民動起來」及「水域安全大富翁」等趣味攤位，充分將運動元素融入在地特色，將運動與觀光結合，期望藉由「運動i台灣，竹市i運動」系列活動，讓更多市民能夠從不同領域接觸各種運動項目，不分年齡性別一起動起來，同時也能親近新竹市、認識竹塹城。