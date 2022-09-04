有些藝人在舞台前魅力四射，私下的道德觀卻引起爭議，最近一名職業為「小三勸退師」的男子阿權，在小S的節目中爆料某女星在飯局勾搭人夫，結果遭正宮佈局，名字公開後，讓小S大吃一驚。

「小三勸退師」阿權近期在節目《小姐不熙娣》分享自己遇過的工作案子，有位女星在飯局中搭上已婚男，兩人私下常密切來往，結果被正宮發現，進而委託阿權的團隊；由於正宮想繼續維持婚姻，不太想用抓姦的方式，便花了2年的時間和近千萬的金錢佈局，派帥氣男臥底跟小三女星邂逅、談戀愛，成功斬斷老公的不倫戀。

阿權進一步透露，小三女星至今仍不知道男友是團隊派出的臥底，震撼小S的三觀，激動地反問：「這樣等於是騙那個女生感情嗎？」阿權淡定地回覆：「會再自然而然的再分開。」小S聽完還是無法接受，另名主持人派翠克則幫腔：「可是她已經當人家小三了，被帶走還好吧。」

至於小三女星的真實身分，阿權透露線索是「線上的藝人」，悄悄地把名字告訴小S，小S聽完很訝異，大呼：「她是小三？」並講出另一個線索為「不是老藝人」，勾起現場來賓的好奇心。