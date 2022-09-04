颱風軒嵐諾為全台水庫灌注大量雨水，不過供應基隆地區用水的新山水庫蓄水量今（4）日仍僅有33%，水情緊張。基隆市長林右昌說明，其實這是因為新山水庫是「離槽式水庫」，儲水主要來自基隆河八堵地區。不過林右昌指出，河川旱象因為颱風關係消除，基隆缺水情形也將隨著未來季節雨天不斷而逐步解除。

林右昌表示，新山水庫屬於「離槽式水庫」，集水區很小，不像「在槽式水庫」的翡翠水庫、石門水庫等會在大雨後水位陡昇，主要進水是依靠基隆河八堵抽水站抽水進水庫儲存，所以雨水下在基隆河八堵以上地區，才會對基隆市用水有助益。

林右昌指出，經自來水公司測試，目前八堵抽水站每日可抽水已達21萬噸，其中13萬噸進入新山淨水廠處理後供市民使用，8萬噸進入新山水庫儲存。本次由於颱風帶來豐沛雨量，河川旱象已經消除。

林右昌提到，依水利氣象單位的經驗，時值已進入季節改變，未來雨天不斷，持續抽水進水庫時間應可到明年。「簡單來說，天降甘霖，基隆缺水情形，將會逐步解除警報」。