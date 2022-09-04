民進黨台中市長參選人蔡其昌4日在競選總部宣示成立新住民姊妹後援會。（張亦惠攝）

民進黨台中市長參選人蔡其昌4日在競選總部宣示成立新住民姊妹後援會，蔡其昌現場發表4項新住民政見，包括成立新住民事務科等，蔡其昌表示未來會四管齊下，讓台中成為最友善新住民的城市。

4日有超過200位來自柬埔寨、印尼、緬甸、越南及馬來西亞的新住民到場參加後援會成立大會，立委何欣純、林靜儀、羅美玲等人也都前往相挺。

蔡其昌新住民姊妹後援會由任教超過20年的馬華作家梁金群擔任總會長。梁家群因確診透過視訊表示，隻身前來的新住民在台灣生活是很不容易的，這幾年來蔡其昌及清水的木棉花關懷協會持續關心新住民，他們是真正做事的人，對他們的行動非常支持，所以跟願意做事的蔡其昌站在一起幫助更多的新住民。

蔡其昌說，上任後將會成立「新住民事務科」，由專責的機構來為新住民服務；第二，會把移民署鼓勵新住民證照考取的獎勵金再加碼；第三，要讓新住民服務中心質量強化再升級；第四，投入更多資源，推廣新住民的文化、美食。

蔡其昌現場提到，未來4年要讓8000戶社會住宅動工、營養午餐免費等政策，現場姊妹皆大力支持，用自己國家的語言喊「加油」、「凍蒜」。