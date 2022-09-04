法蘭西學院人文及政治科學院終身祕書皮特今天率團抵達台灣，展開至9月9日，為期6天的訪問行程。總統府表示，蔡英文總統將在明（5）日下午2點接見訪團，頒贈皮特「大綬卿雲勳章」，並期待透過此次交流，持續深化台法之間的學術及文化領域合作，為全球文化發展貢獻正面力量。

總統府發言人張惇涵今天表示，總統府誠摯歡迎皮特率團抵達台灣，蔡總統將在明天下午於總統府接見訪團，頒贈皮特「大綬卿雲勳章」，表彰及感謝其長年深耕台法文化交流之卓著貢獻。

法蘭西學院為法國學術權威機構，象徵法國知識最高殿堂，在法國的文化發展歷史上，具有舉足輕重的角色。1996年，法蘭西學院和台灣共同成立「台法文化獎」，至今已表彰40多名深耕台法、台歐文化有成的單位及人士。

張惇涵表示，皮特從2017年起，擔任「台法文化獎」評審團主席，不僅讓台法文化獎持續發揚光大，近年來更逐漸在各領域展現影響力，讓世界更加看見台灣多元、 包容、開放與創新的面貌。

此行是皮特第8度訪問台灣，訪團成員另包括：法蘭西學院人文及政治科學院巴斯蒂-布吉燁、德沃維、安德勒等3名院士。總統府期待透過此次交流，持續深化台法之間的學術及文化領域合作，並持續為全球文化發展貢獻正面力量。