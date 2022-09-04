蔡培慧（左）4日提新住民政見，將協助職訓及創業。（羅美玲服務處提供／廖志晃南投傳真）

中秋節將至，民進黨南投縣長參選人蔡培慧提前與新住民歡慶佳節，並表示將成立職業訓練專班，提供5年免息創業貸款；國民黨南投縣長參選人許淑華，則是造訪獲得世界巧克力大賽亞太區決賽1金3銀2銅的妮娜巧克力夢想城堡，盛讚董事長魏振宇是台灣之光。

立委羅美玲4日舉辦「新住民親子暨多元文化活動WTO兄弟姐妹會」，邀請新住民製作各國中秋月餅、燈籠；縣議員陳翰立表示，名間鄉茶葉產量居全國之冠，新住民姊妹就是茶產業最重要的人力資源，未來他將與蔡培慧、羅美玲合作，為新住民爭取更多福利。

蔡培慧表示，如果當選縣長將設置各國母語專線電話服務、成立新住民事務委員會提供各種諮詢及輔導，開辦新住民職業訓練專班，並評選卓越創業計畫提供5年無息創業貸款，以及設置緊急安置場所、24小時臨托服務。

許淑華表示，南投縣觀光產業聯盟盟主魏振宇，在埔里鎮創辦妮娜巧克力夢想城堡，成為國內旅遊新地標，最近參加2022世界巧克力大賽亞太區決賽，更獲得1金、3銀及2銅佳績。

許淑華指出，魏振宇推廣南投縣觀光發展不遺餘力，經營妮娜巧克力夢想城堡，也是不斷精進、思考及創新，打造屬於台灣在地的巧克力，精心蒐羅各地原料、採用本土食材，打破制式框架，因此出類拔萃；此次勇奪金牌獎的「紅烏龍茶榛果巧克力」，兼具烏龍茶與榛果香氣，就是運用在地特產製作，縮短食物旅程，更是「在地最國際」的實踐，因而獲得評審青睞，堪稱台灣之光。