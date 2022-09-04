雲林縣虎尾區鄉鎮長選舉，包括虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉，虎尾鎮由現任鎮長藍營丁學忠對戰民進黨黃清財；土庫鎮現任鎮長民進黨張榮麗對戰藍營陳特凱；褒忠鄉現任鄉長民進黨陳建名對戰泛藍許峰瑞；元長鄉現任鄉長民進黨李明明則無人挑戰，形成同額競選。

虎尾區4鄉鎮長選舉，其中3鄉鎮呈現藍綠對決局面，現任虎尾鎮長丁學忠為國民黨員，此次以無黨籍身分尋求連任，其任內積極爭取地方建設，加上作風親民點子多，吸引許多中間選民與年輕選票，氣勢非常旺，之前一度出現「找不到對手」情況，直到上個月15日民進黨雲林縣黨部才提名前黨部主委黃清財出馬競選。

現任土庫鎮長張榮麗，是首位民進黨籍土庫鎮長，張曾任土庫鎮代會主席，3年多來全力打造「幸福土庫」，貼心服務讓鎮民很有感，外界看好其連任之路。陳特凱為國民黨員，以無黨籍身分參選，目前為土庫鎮農會主任，訴求「土庫一定可以更好」、「特凱一直在土庫」，透過農會與國民黨的奧援，實力不容忽視。

褒忠鄉現任鄉長陳建名，是首位民進黨籍褒忠鄉長，此次尋求連任，肩負守住綠營陣地任務，對戰泛藍現任褒忠鄉民代表許峰瑞，外界看好。

元長鄉現任鄉長李明明尋求連任，是虎尾區4鄉鎮唯一同額競選者，李明明也是首位民進黨籍元長鄉長，2019年致力解決「花生之亂」，贏得許多農民肯定，加上3年多來勤於鄉政，大獲好評，無人競選攖其鋒。

民進黨雲林縣黨部表示，土庫、褒忠、元長3鄉鎮，都是民進黨首度執政，虎尾鎮前2屆鎮長，也是民進黨在虎尾首度執政，希望年底能揮出全壘打，4鄉鎮都由綠色執政。