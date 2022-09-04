民眾黨新竹市長參選人高虹安4日傍晚在臉書分享2張友人今天拍攝的新竹市護城河公廁免治馬桶噴頭照片，照片顯示馬桶蓋底側有黃漬，噴頭處有黑汙與疑似黴斑，令人作噁。她說，看到這樣骯髒的噴頭，這樣的維護品質，真的是不敢使用，擔心會有感染問題。
高虹安在臉書說，這是今天1位女性市民朋友實際於新竹市護城河公廁拍攝免治馬桶的照片。她也向沈慧虹提問說，「讓有需要的群體有更舒適的選擇」，乍聽之下立意良好，但，真的能做到舒適的選擇嗎？以公廁現場實際狀況來看，並不能說是舒適的選擇。
高虹安指出，如廁的舒適度，不是花大錢買免治馬桶就可以滿足。硬體建設並非最困難的事，長期的營運品質、環境維持、設備維護，包含清潔、消毒、維修、保養、備品補充更換等，才是提升公廁品質和市民使用率最重要的課題。
她同時指出，沈慧虹曾說，「不應該剝奪市民的選擇權」，但，新竹市護城河公廁並沒有提供市民「蹲式馬桶」的選項。
現場可以看到，馬桶蓋子上多有水或髒汙，蓋子下面跟馬桶本體大部分都很髒，合理推測應是很多人直接踩上去用蹲姿上廁所，因為公廁沒有提供給他們蹲式馬桶的選項。「不是說不應該剝奪市民的選擇權嗎？」
此外，全面裝設免治馬桶的建置費用，不只馬桶本體採購，還有水電拉線安裝等工程，而未來每天的水電及日後維護、備品更換費用，確實都不是小錢。
她強調，從新竹市立棒球場到全台第1個地方政府裝設的免治馬桶公廁，可以看到新竹市政府慣用華麗的包裝，實際上內容卻不堪檢驗，市民朋友要的絕對不是噱頭，而是務實的施政，林智堅、沈慧虹團隊做不到的，讓高虹安來做。
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