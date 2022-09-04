高虹安4日傍晚在臉書分享友人今天拍攝的新竹市護城河公廁免治馬桶噴頭照片。（高虹安提供／陳育賢新竹傳真）

民眾黨新竹市長參選人高虹安4日傍晚在臉書分享2張友人今天拍攝的新竹市護城河公廁免治馬桶噴頭照片，照片顯示馬桶蓋底側有黃漬，噴頭處有黑汙與疑似黴斑，令人作噁。她說，看到這樣骯髒的噴頭，這樣的維護品質，真的是不敢使用，擔心會有感染問題。

高虹安在臉書說，這是今天1位女性市民朋友實際於新竹市護城河公廁拍攝免治馬桶的照片。她也向沈慧虹提問說，「讓有需要的群體有更舒適的選擇」，乍聽之下立意良好，但，真的能做到舒適的選擇嗎？以公廁現場實際狀況來看，並不能說是舒適的選擇。

高虹安指出，如廁的舒適度，不是花大錢買免治馬桶就可以滿足。硬體建設並非最困難的事，長期的營運品質、環境維持、設備維護，包含清潔、消毒、維修、保養、備品補充更換等，才是提升公廁品質和市民使用率最重要的課題。

她同時指出，沈慧虹曾說，「不應該剝奪市民的選擇權」，但，新竹市護城河公廁並沒有提供市民「蹲式馬桶」的選項。

現場可以看到，馬桶蓋子上多有水或髒汙，蓋子下面跟馬桶本體大部分都很髒，合理推測應是很多人直接踩上去用蹲姿上廁所，因為公廁沒有提供給他們蹲式馬桶的選項。「不是說不應該剝奪市民的選擇權嗎？」

此外，全面裝設免治馬桶的建置費用，不只馬桶本體採購，還有水電拉線安裝等工程，而未來每天的水電及日後維護、備品更換費用，確實都不是小錢。

她強調，從新竹市立棒球場到全台第1個地方政府裝設的免治馬桶公廁，可以看到新竹市政府慣用華麗的包裝，實際上內容卻不堪檢驗，市民朋友要的絕對不是噱頭，而是務實的施政，林智堅、沈慧虹團隊做不到的，讓高虹安來做。