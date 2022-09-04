阿中正常發揮？民進黨台北市長候選人陳時中的廁所政見影片引發爭議，被不少人惡評為無聊甚至低級當有趣。國民黨發言人李明璇指出，陳時中偷窺這一幕，就是致敬重現韓國電影《熔爐》裡變態校長的猥瑣行為，質疑競選團隊出包，根本教壞小孩。

李明璇今(4日)在臉書發文表示，剛看到影片時本以為是惡搞，沒想到是陳時中競選團隊做的，她痛批「根本是把低級當有趣，把性騷擾當創意！難道只有團隊出問題而已嗎？」

「這支廣告陳時中是親自演出的，不是被剪輯惡搞，顯示他認同這樣偷窺別人如廁的腳本。」李明璇忍不住質疑，最該懂「衛生福利」的人，卻讓人看見「超不衛生」且非常猥褻的行為。難道陳時中在拍攝的時候都沒發現不妥嗎？這種判斷能力與品格，別說台北市民了，全台灣人民怎會放心把首都交給這樣的人治理？

李明璇指出，更恐怖的是，陳時中偷窺這一幕，就是「致敬」韓國電影《熔爐》的片段：變態校長的猥瑣行為。這部電影講述特教學校的學生，集體被校長性侵虐待的故事。「這顆頭」的場面，是一位女孩子為了逃離校長性侵的魔爪，恐懼地躲進側所，校長卻追進女廁並一間一間檢查，最後發現一間反鎖的，就站上隔壁間馬桶，把頭伸了過去，女孩崩潰大叫，無力抵抗變態狂要對她做的事。

「當管碧玲說：整個拍攝過程是很歡樂的，趣味效果有出來！（她還是陳時中的政策小組總召集人）」李明璇不齒地強調，「你們覺得好笑，但不好意思，觀眾可笑不出來！整個執政黨的價值觀已經無可救藥。」且蔡總統昨晚還發文力挺阿中，就像前陣子不管外界的眼光，堅持力挺「被台大認證抄襲論文」的小智市長。

李明璇不禁問，要支持「偷窺中」，恥度要很高吧？「打字到這裡，又想起陳時中爬廁所牆、抿嘴笑的那一幕，好低級，好下流，是教壞小孩的變態行為。」