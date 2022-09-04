中共二十大將於10月16日召開，大陸中央網信辦於2日起在全國範圍內啟動為期3個月的「清朗‧打擊網路謠言和虛假訊息」專項行動，對首發惡劣謠言、多次傳播謠言、利用謠言進行惡意營銷炒作的帳號主體納入黑名單管理，情節特別嚴重的全網禁止注冊新賬號。

香港01引述中國網信網2日消息，該專項行動以習近平新時代中國特色社會主義思想，特別是習近平關於網路強國的重要思想為指導，將全面深入清理網路謠言和虛假訊息，著力解決舊謠言反覆傳播、新謠言層出不窮的問題。健全完善監測、發現、辟謠、處置全流程工作規範，壓緊壓實網站平台主體責任。加大造謠傳謠行為懲治力度，最大限度擠壓網路謠言和虛假訊息生存空間，營造清朗網路環境。

消息指出，該專項行動動堅持管內容、管行為、管主體相結合，聚焦問題多發高發的重點平台、重點環節、重點版塊，切實加大清理整治力度，建立完善常態化治理機制，持續保持高壓嚴管態勢，確保專項整治取得實效。包括堅持分類研判處置、加大溯源追責力度、健全完善闢謠機制，督促網站平台加強技術手段建設，提升溯源能力，定期集中通報曝光處置處罰情況，公布違法違規典型案例，形成震懾。

消息強調，涉重大會議、重要活動、重要政策發布以及侮辱誹謗英雄烈士、褻瀆否定英雄烈士事蹟精神等謠言和虛假訊息，要從嚴從快從重清理處置；對涉險情、疫情、災情、警情的謠言和虛假訊息，要積極督促有關部門回應澄清；對社會、經濟、民生領域的謠言和虛假訊息，要加強與相關部門的溝通，推動及時發聲闢謠，防止擴散蔓延，誤導民眾。

該專項行動同時要求，研究完善算法推薦規則，精準推送相關闢謠訊息，強化網路謠言和虛假訊息線索監測報送，網站平台常態化開展日常監測和線索收集，按要求及時上報，及時識別處置影響大、傳播廣的無權威來源訊息，把新發謠言和虛假訊息消滅在萌芽狀態。