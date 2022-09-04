成都女子疫情期「囤冰箱」，近500平3套房內共11臺：就是費電

中國大陸的清零防疫政策動輒封城的作法讓不少民眾被迫屯積各種生活物資準備應對突然的封城措施，而為屯積食物得增購冰箱。大陸近日成都突然封城導民眾搶購食物，一名成都市民搶了大量食物後在社交媒體上發表視頻，秀出搶購的食品分別儲存在家中11台冰箱裡，引起網上熱議。這位家中擁有11台冰箱的市民表示，還好家裡地方大，有這麼多冰箱不愁缺物資，就是電費負擔不小。

綜合微博與陸媒報導，在封城中的四川成都一名女子在網上發佈頻，展示她的家中的11台冰箱。影片顯示該女子拿著儲物籃，各個房間內打開數部放箱拿食物。女子還表示，她家是3間房打通估計至少500平方米（約合151坪）。自己和老公一間，公婆一間，孩子和保姆一間。全家人在住了有20年，加上老人家惜物捨不得丟東西，只能靠不停買冰箱來儲存，於是前前後後加起來買了11部冰箱。

這名女子在視頻中說，疫情期間，有這麼多冰箱，不缺物資，就是有點費電。一些網民在視頻中回應稱，在疫情期間大家對物資恐慌的時候「炫耀有錢有糧」不妥；「這活生生在家裏的菜市場啊！」「感覺住在倉庫裏。」但亦有網民表示羨慕，指有11部冰箱「就不愁沒辦法囤物資了。」還有網民提醒，「前一段時間限電時，這麼多冰箱裡的食物沒有爛掉嗎？」

而確實有很多網民反應，在疫情期間囤積生活物資應該是全國一致，為防止封城造成的問題，很多人這段期間增購了冰箱，從封控措施開始後，冰箱裡總是滿滿的。

陸媒指出，在各地採取嚴苛的防疫清零封控措施，許多業者反應冰箱、大型冰櫃等家電特別暢銷，完全出乎業者們的意料之外。