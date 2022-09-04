彰化縣消防局為提升全民急救技能，4日下午在縣府中庭與26個鄉鎮市公所，連線辦理「彰化建縣300年，千人連手CPR」訓練認證。（吳敏菁攝）

彰化縣消防局為提升全民急救技能，4日下午在縣府中庭與26個鄉鎮市公所，連線辦理「彰化建縣300年，千人連手CPR」訓練認證。（吳敏菁攝）

彰化縣消防局為提升全民急救技能，4日下午在縣府中庭與26個鄉鎮市公所，連線辦理「彰化建縣300年，千人連手CPR」訓練認證。（吳敏菁攝）

彰化縣消防局為提升全民急救技能，4日下午在縣府中庭與26個鄉鎮市公所，連線辦理「彰化建縣300年，千人連手CPR」訓練認證。（吳敏菁攝）

彰化縣消防局為提升全民急救技能，4日下午在縣府中庭與26個鄉鎮市公所，連線辦理「彰化建縣300年，千人連手CPR」訓練認證。（吳敏菁攝）

彰化縣平均每月有125件到院前心肺功能停止案件，彰化縣消防局為提升全民急救技能，4日下午在縣府中庭與26個鄉鎮市公所辦理「彰化建縣300年，千人連手CPR」訓練認證，縣長王惠美和26鄉鎮市長、代表與鄉親等共1000名，連線操作CPR＋AED，讓人人都可以是救人英雄。

王惠美表示，搶救生命常常在短短幾分鐘，4至11日為全國救護週，縣府由消防局及縣內醫院聯合舉辦訓練課程，並核發及格證書，透過26個鄉鎮市公所遠端視訊連線進行千人連手CPR認證訓練活動，希望推廣全民學習，幾分鐘可能影響一個人、一個家庭的完整。

彰化縣消防局長施順仁表示，緊急狀況發生，4至6分鐘為黃金救援時段；緊急醫療救護法已將「救人不受罰」的精神納入，使用緊急救護設備或施予急救措施者，適用民法、刑法緊急避難免責之規定，不用擔心救人不成而受罰，救人一命，勝造七級浮屠。

彰化縣消防局統計，OHCA現場民眾實施CPR，從2019年42.05％至2022年7月成長46.58％，存活率從20.4％提升至22.14％，顯示CPR訓練發揮很大作用。

這次活動開放1000個名額兩天就額滿，埔心鄉環保公司孫先生現身說法，工作時發現同事突然倒地，實施CPR直到救護人員接手;另名18歲遊客到線西鄉觀光工廠突然昏倒，工作人員張小姐通報119同時使用廠內的自動心臟去顫器（AED），兩人都已康復。

彰化秀傳紀念醫院長顏鴻章、彰化基督教醫院副院長周志中等也表示，4分鐘內做CPR，8分鐘內做高級心臟復甦術，能有效提升存活率，第一時間進行自動心臟去顫器（AED）的使用，可達到5成存活率，有幸能用AED來救活他人，真的是功德無量。