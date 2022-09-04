台中市新藥師公會今天在烏日區舉辦會員聚餐活動，原台中縣區藥師會員及家屬600多人參加，盧秀燕在會中細數在立委任內協助醫師、藥師提高執行業務所得；任市長則每年補助老人健保費20、30億元及加碼補貼藥師新冠肺炎送藥到府費用等政績，感謝藥師與市府以夥伴關係守護台中市民健康。

盧秀燕以她的外公舅舅都是藥師，與在場藥師拉近距離，並表示，她立委任內，藥師公會陳情指出，物價上漲導致藥局支出成本增加，但藥師執行業務所得多年未調整。經她向衛服部及財政部提案協調，花近1年時間，在2015年將藥師執行業務所得成本由92％提高到94％，隔年再協調修正，連醫師、各診所也都提高。

盧秀燕說，衛福部對藥師補貼新冠肺炎送藥到府服務，平地1案補貼200元、偏遠及山區400元。經台中藥師公會向她爭取提高，台中市府同意同額加碼補貼。

此外，盧秀燕指出，台中市府每年編列20、30億預算，補助65歲以上老人健保費，經排富後，中市約有32萬名老人受惠，感謝藥師與市府成為夥伴關係，一起守護台中市民健康。