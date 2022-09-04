樂天桃的「Rakuten Girls」副隊長筠熹，有著可愛臉蛋和深藏不露的上圍，被粉絲封為「隱乳女神」，她2012年曾在日本出道，是偶像女團天氣女孩的一員，2020年因生涯規劃選擇退出，改加入Rakuten Girls；近日她上節目透露曾有一任男友劈腿，偷吃的還是自己閨密，讓筠熹超傻眼。

筠熹近日在《女人我最大》節目透露，過去家中管很嚴，有門禁時間的規定，導致跟前任交往時相處時間很短，有時根本不到2小時，聚少離多的情況產生無數爭吵，筠熹選擇跟閨密訴苦感情細節，「無話不談、什麼都講，所有的大小事都會說」，閨密也自告奮勇成為兩人的和事佬，本來是要化解小倆口的不和，沒想到男友和閨密反而「到床上去了」。

筠熹閨密當「和事佬」，最後到男友床上去。（圖／翻攝自女人我最大YouTube）

筠熹表示有一陣子閨密還一直勸她分手，最後還直接打電話嗆聲「昨天男朋友在我床上OOXX」，她才後知後覺被閨密和男友背叛，筠熹直呼：「從沒想過我男朋友劈腿對象是我的閨密，一整個晴天大霹靂」，不過轉念想，她認為小三會主動打電話給正宮的時候，其實代表男生離不開正牌女友，筠熹透露自己對前任很好，過去會幫前任按摩按到對方睡著，家裡大小事都是她一手包辦，所以前任其實很依賴她，得知出軌後，筠熹也不急著分手，一直等待適合的時機點，「再狠狠把他甩掉」。

這段經歷讓嘉賓唐綺陽直言：「被女朋友閨密追的男生不要太得意，其實那個閨密愛的不是你，她想要的結果是跟你女朋友競爭，她只是想贏」。