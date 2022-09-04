基隆國際青年商會長許博宇今年號召基隆青年，並串連全國各青商會，以單車環島盼提振偏鄉教育資源，青年們不畏風雨4日成功返回基隆。

基隆國際青年商長期關心弱勢學童教育問題，長期舉辦義賣及物資捐贈，這次為將愛心擴散全國，首度發起單車環島暨偏鄉教育圓夢計畫，邀請雄獅文具及各界共同捐增1100份粉蠟筆，希望藉由為期9天、總路程超過1000公里的單車環島親送關懷，同時號召各地青年商會一起加入公益行列。

許博宇表示，這趟單車環島以「迴遊」為名，象徵號召基隆青年回鄉打拼的意涵，車隊每日到達不同城市，舉行地方創生文化交流會，青年們輪流分享自己的故事，並針對環保、教育、產業轉型、社區營造等面向進行交流，互相學習各自成功的經驗，感受各地城鄉的特色與發展。

此外，許博宇提及，這次單車環島配合「第五屆擦亮世界的角落」，擦拭道路街角旁的轉角鏡，為交通安全盡一份心力。