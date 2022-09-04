搶先東港大鵬灣國際休閒特區開張的大鵬灣單車站，業績開紅盤，營業首個月的出租量遠勝過去1整年，鵬管處樂見單車觀光效益正發酵中。（謝佳潾攝）

搶先東港大鵬灣國際休閒特區開張的大鵬灣單車站，業績開紅盤，營業首個月的出租量遠勝過去1整年，鵬管處樂見單車觀光效益正發酵中。（謝佳潾攝）

東港大鵬灣國際休閒特區自7月中旬重啟後，人潮不斷，業者見到商機也陸續進駐，當中搶先特區開張的大鵬灣單車站，業績開紅盤，營業首個月的出租量遠勝過去1整年，不僅業者笑開懷，鵬管處也樂見單車觀光效益正發酵中。

大鵬灣單車站是由東港民宿業者、綽號「鐵哥」的羅博原所經營，他對單車的熱愛從開張時間就能看出端倪，特區7月中旬才重啟，但他早已等不及，搶先7月1日與暑假同步啟動，他說，大鵬灣太適合單車觀光，大鵬灣環灣自行車道曾被票選為全台十大自行車道、以及16條精選路線之一。

但他不諱言，3年前BOT業者退場後，大鵬灣自行車道因再無單車出租服務而黯然失色。羅博原為重振大鵬灣單車風氣、不再讓遊客敗興而歸，去年4月自行開設大鵬灣單車站，但因當時鵬管處與BOT業者的仲裁案尚未結束，無法承租原單車館，加上找不到其他合適的設站點，只好將電輔車分散停放鎮內民宿、飯店，採無門市、預約制經營。

直到仲裁案結束，羅博原終於標下原單車站、打造真正的大鵬灣單車站，且效果好到超乎他預期。他說，營業首月就租出560輛電輔車，遠勝過去一整年採預約的470輛，他有想過出租量會因有據點門市而變多，但沒想過會這麼多。

他笑說，暑假期間烈陽高照，每天體感溫度都逼近40度，曾擔心遊客會因此不想來騎車，但沒想到中午11至1點間會有客人上門，當下他決定逆向操作，以「少曬一點」做宣傳，他帶遊客騎去祕境以及種滿椰子樹的沙灘，邊乘涼邊享受大鵬灣不一樣的美。

「回流率超高！」他開心道，許多遊客都玩得超開心，對大鵬灣也都有了不一樣的看法，他們除會再回來玩外，還會自己當起領騎帶親友一起玩，這是最棒的廣告，大鵬灣的單車觀光效益正在發酵中。

對此，鵬管處也有感道，大鵬灣致力發展單車觀光，經長期努力後，在與業者的合作下終見曙光，單車站是特區的黃金店面，它的蓬勃發展除象徵商機無限外，也證明單車觀光風氣正興起。