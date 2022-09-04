南台灣一年一度的候鳥季已揭開序幕，雲嘉南管理處歡迎民眾來到雲嘉南，一起迎接每年到訪度冬的候鳥嬌客。（雲嘉南管理處提供／張毓翎台南傳真）

南台灣一年一度的候鳥季已揭開序幕，由交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦「2022台灣觀鳥馬拉松－觀鳥帶路人培訓」，本周末在北門遊客遊客中心舉行，共培訓產、官、學界46位觀鳥帶路人，為雲嘉南濱海候鳥季節增添賞鳥生力軍。

「台灣觀鳥馬拉松」邁入第10屆，雲嘉南管理處今年首次舉辦「雲嘉南濱海觀鳥帶路人培訓」，邀請高雄市野鳥學會邱彩綢、洪冠捷2位講師，講解西南沿海地景變遷與生態環境、賞鳥入門與雲嘉南常見鳥種。

雲嘉南管理處表示，培訓課程上，講師更帶著學員走到戶外，以北門溼地、南布袋溼地2處為實地觀鳥教學場所，完訓成員將投入解說團隊，期能帶領全臺愛鳥、觀鳥、拍鳥的新手，體驗台灣西南濱海豐富的生態環境。

雲嘉南管理處還提到，為讓一般民眾也能輕鬆享受觀鳥趣，雲嘉南管理處準備20組「賞鳥專用望遠鏡」及30本「台灣常見野鳥圖鑑」放置於北門遊客中心，供民眾免費借用，歡迎民眾來到雲嘉南，一起迎接每年到訪度冬的候鳥嬌客。