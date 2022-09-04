台南市長黃偉哲無法出席的行程，親自到場的參選人較少，大多由參選人助理代表出席。（本報資料照片）

年底大選倒數，許多台南市議員參選人除透過線上臉書隨時更新動態，線下勤跑基層，而市長公開行程向來是鎂光燈焦點，對參選人來說，更有如「天上掉下來的宣傳機會」，為此緊跟在市長身旁，跟得比隨扈還緊；每到拍合照時刻，紛紛蜂擁而上卡位，爭取版面曝光。

地方首長一舉一動始終是鎂光燈捕捉焦點，在社群平台也有一定網路聲量，而尋求連任的民進黨籍台南市長黃偉哲，選舉期間的動向同樣備受關注，公開行程上，同黨的議員參選人緊跟在旁，希望藉此拉抬聲勢，而即便不同黨的參選人，也盡量親自出席，把握每一次的曝光機會。

觀察近來的市府公開行程，若黃偉哲將出席，現場可見許多議員參選人親自前來，一到拍合照時，盡量往中間卡位，而台下助選團隊人員也盡其所能卡位捕捉畫面；反觀，沒有黃偉哲出席的活動行程，親自到場的參選人較少，大多由參選人助理代表出席。

拚連任的民進黨台南市議員沈家鳳說，受疫情影響，不少活動停辦，目前台南選情似乎偏冷，沒有以往熱鬧喧嘩，參選人大多私下拜訪基層，或轉為線上宣傳，不過她認為，實體活動仍很重要，像市長行程都會來很多人，若出席活動，不但可讓更多人認識自己，並了解選民對她的反饋。

國民黨老將市議員張世賢表示，雖然能理解參選人為增加曝光率，踴躍出席市長行程，但是有的民意代表平時不見人影，每到剪綵、動土等典禮，就突然現身、爭上前搶拍照，然後再po文到處宣傳是自己的功勞，誤導不知情的選民，這種「割稻仔尾」作法令人嗤之以鼻。