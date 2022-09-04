康橋國際學校透過菁英課程，培養孩子團隊合作與克服困難的能力。（康橋國際學校提供／王揚傑新北傳真）

萬人泳渡日月潭今登場，康橋國際學校新店秀岡、新竹及林口3校區共600位完成挑戰。（康橋國際學校提供／王揚傑新北傳真）

萬人泳渡日月潭今登場，康橋國際學校新店秀岡、新竹及林口3校區共600位完成挑戰。（康橋國際學校提供／王揚傑新北傳真）

康橋國際學校透過菁英課程，培養孩子團隊合作與克服困難的能力。（康橋國際學校提供／王揚傑新北傳真）

2022萬人泳渡日月潭4日登場，康橋國際學校自實施泳渡日月潭菁英課程以來，已近3000位九年級學生參與泳渡活動，今年有新店秀岡、新竹及林口等三校區，共600位九年級學生下水挑戰，在長達3.3公里的長泳距離，學生以堅持到底的勇氣出創造自我不一樣的故事。

康橋國際學校指出，康橋自創校不論是圓夢百岳、泳渡日月潭、單車環台等菁英活動，一直以來都是學校獨有的菁英課程，讓學生透過參與活動，學習在團隊互助合作。

康橋國際學校指出，康橋自小學開始，在完善的游泳課程及帽色分級制度下，結合分組教學形式，提供孩子專屬自己的游泳課程，近年因新冠疫情的影響，學校依照防疫規範不斷調整學生課程，同時也在完整地校園疫苗接種下，陸續恢復實體訓練課程。

秀岡校區體育組長王智寬表示，學生參與泳渡日月潭挑戰前，除了須具備基礎長泳與自救的能力外，也需參與數次戶外開放水域的課程訓練，在充足的安全條件與完善的小隊分組合作下，讓孩子勇敢面對泳渡挑戰，這些都是課本無法學習的寶貴經驗。

泳渡日月潭不僅是個人的游泳技術挑戰，同時需克服心理恐懼，面對開放水域的團體活動，大家能發揮團隊合作的力量、互相鼓勵完成挑戰。

新竹校區校長楊美伶也鼓勵每個參與的學生，一年一次的泳渡日月潭不僅是台灣具指標性的活動外，過程中更對台灣特有環境更加認識，對這塊土地也能留下更深刻的情感。

康橋國際學校表示，結合素養導向教育，使得學習不再侷限於教室內的學習，不論是主題式的教育與各式菁英活動，整合跨領域的學習方向，鼓勵學生從實作過程中培養自主、獨立思考、解決問題的素養與能力，同時也在百岳登山、泳渡日月潭與單車環臺的活動中，讓孩子型塑出堅毅勇敢的品格與學習氛圍，培育具未來國際競爭力的社會菁英。