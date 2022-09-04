嘉義市2022「光織影舞」在北香湖公園舉辦，親子同玩樂呼呼。（廖素慧攝）

嘉義市2022「光織影舞」的〈宇宙之巔〉有熱舞派對光聲影秀。（廖素慧攝）

嘉義市「光織影舞」光影藝術展在北香湖公園展出中，有全台最大LED立體矩陣屏幕的「宇宙之巔」光影秀，中秋連假將屆，加碼推出「Disco派對主題」聲光表演，不分平假日每30分鐘1場，來嘉旅客還有11家特色民宿可選擇，好好住、好好玩。

市長黃敏惠強烈推薦中秋連假來嘉賞遊「光織影舞」值回票價，她說，8大展區各有看頭，而〈宇宙之巔〉是量體最大的作品，有約3萬6000顆LED燈，組成寬30公尺、深10公尺、高6公尺的「全台最大LED立體矩陣」屏幕，充滿科技感、聲光震撼感。

近期推出全新的「Disco派對主題」光影秀，天天上演，每30分鐘1場，將Disco舞曲搭配光影變化，走入矩陣屏幕中，沉浸在聲光影舞裡，就想跟節奏眉飛色舞，跳動起來，體驗前所未有的觀展感受。

還有〈新月漫遊〉黃亮亮的一彎月湖，用了1520顆太陽能燈具，打破金氏世界紀錄的遊湖賞月步道；再來看〈地球座標〉360度翻轉空間感；旁邊有〈銀河星鑽〉相隨，想像漫遊外太空了。

市府觀光新聞處表示，「光織影舞」展至9月11日，10日中秋節晚上8時有「閉幕光影秀」，歡迎大家相揪來嘉觀賞此次「元宇宙」主題的光影之旅的華麗最終章。

市府觀新處長張婉芬說，來嘉旅客的住宿有多元選擇，除了飯店旅店，嘉義市還有11家特色民宿，其中，五柳園、拉瓦宅這2家民宿更獲得今年交通部觀光局「好客民宿」標章，代表嘉義市民宿邁入新里程碑，也讓旅客來嘉好好玩、也好好住。